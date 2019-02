VIDEO: Suspenden policía de Florida tras pareja tener sexo en patrulla

(NOTICIAS YA).- Un policía de Florida fue suspendido tras dejar a una pareja de ladrones tuvieran un encuentro sexual en la patrulla.

El oficial Doug McNeal de Fort Pierce fue suspendido por 20 días sin paga tras el incidente.

Se informó que McNeal arrestó a Zachery Moellendick de 23 años y Krista Leigh de 24 el pasado 14 de julio por supuesto robo en una tienda Walmart.

Durante el trayecto a la comandancia el par comenzó a besarse y acariciarse mientras tocaba la canción de Bruno Mars “Just the way you are”. El oficial también dejó que la pareja fumara un cigarrillo en la patrulla y luego estos comenzaron a darse placer utilizando sus manos.

Todo el incidente quedó captado en cámara.

McNeal dijo a los investigadores que no se opuso a que la pareja se diera cariños en la patrulla, pero no sabía que ellos se enfrascaron en un acto sexual.