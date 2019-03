Dan 15 años de prisión a mujer que atacó a anciano mexicano con ladrillo

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue sentenciada hoy a 15 años de prisión por lesionar gravemente a un hombre mexicano de 91 años con un ladrillo el verano pasado, anunció la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles.

El fiscal de Distrito Frank Dunnick dijo que Laquisha Jones no presentó ninguna disputa legal el 27 de diciembre de 2018 a un cargo de maltrato a personas mayores y por infligir lesiones a otra persona.

Jones también admitió las acusaciones de haber usado un arma mortal y peligrosa, un ladrillo, durante la comisión del crimen, y reconoció que infligió grandes lesiones corporales a la víctima.

LEE: Arrestan a mujer que golpeó con un ladrillo a abuelito mexicano

La acusada de 30 años también admitió que fue condenada en 2017 por hacer amenazas criminales. Jones fue arrestada por golpear a Rodolfo Rodríguez, de 91 años, el 4 de julio de 2018.

Rodríguez indicó que caminaba hacia un parque cuando pasó junto a una mujer y una niña. Sin previo aviso, la mujer lo agredió, golpeándolo con un bloque de cemento y convocando a un grupo de hombres para que también le pegaran, aseguró el anciano.

VIDEO: Aeroméxico ‘trolea’ a racistas con nueva campaña

“Ni siquiera me crucé con su hija”, dijo Rodríguez. “Acababa de pasarla y ella me empujó y me golpeó hasta que quiso”.

Según su familia, el hombre de 91 años sufrió una fractura de mandíbula, rotura de pómulos, fractura de dos costillas, e incontables hematomas.

LEE: Racista amenaza a jóvenes en McDonald’s; gerente no ayuda en nada

Misbel Borjas conducía por el lugar de los hechos cuando vio a la mujer que golpeaba repetidamente a Rodríguez en la cabeza con un ladrillo, dijo.

“La oí decir: ‘vuelve a tu país, vuelve a México’”, le dijo por teléfono a CNN. “Cuando traté de grabarla con mi teléfono celular, ella lanzó el mismo ladrillo de concreto e intentó golpear mi auto”, agregó.

La víctima expresó en ese entonces que no le guarda rencor a la mujer que lo agredió, y declaró a KABC, afiliada de CNN: “Que Dios la perdone por lo que me hizo”.

*Con información de CNN