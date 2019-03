Empleados pueden denunciar a jefes que los contacten por WhatsApp

(NOTICIAS YA).- Una ley sobre protección de datos que entró en vigor en diciembre ha generado gran controversia en España, pero contempla algo muy beneficioso para los empleados: no pueden ser molestados por WhatsApp fuera de horario laboral.

La ley no ha sido muy bien recibida porque permite la propaganda electoral por medio de aplicaciones móviles, pero también protege a los empleados españoles de sus jefes.

Abogados han destacado que ahora la ley ampara a los trabajadores que no quieran responder mensajes después de que su jornada laboral termine.

Aunque los jefes no están obligados a no mandar mensajes, los trabajadores tienen total libertad de no responder hasta el punto en que si su superior lo exigiera los pueden denunciar, según detalla El Mundo.

Fabián Valero, abogado laboral, explica que esta legislación protege el derecho a desconexión digital de los empleados y obliga al empleador a tener un protocolo para respetarlo, además de sensibilizar sobre el tema en la empresa.

Claro que si tu medio de comunicación es WhatsApp y alguna orden ya te llegó por este medio, entonces deberías acatarla o responderla una vez que regreses a la siguiente jornada laboral.

Las relaciones laborales han cambiado drásticamente conforme se introduce la tecnología y las aplicaciones móviles, esta ley contempla que si son utilizadas haya acuerdos entre el trabajo y el patrón, destaca el mismo medio español.

