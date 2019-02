Joven mata a su madre a puñaladas al fantasear con matar en Winter Park

(NOTICIAS YA).- Un joven fue arrestado tras apuñalar mortalmente a su madre al fantasear con matar a alguien en Winter Park.

Michael Anthony King de 18 años fue detenido y enfrenta cargos de asesinato en primer grado tras confesar haber matado a su madre Nancy Ann Noone de 65 años, informó la Oficina del Alguacil del condado Orange.

LEE: Cierran salones de masajes por prostitución en Winter Park y Orlando

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles alrededor de las 8:30 p.m. en el hogar localizado en la cuadra 600 de Cornwall Road no muy lejos de la Winter Park High School.

Las autoridades hallaron a la víctima inconsciente y pronunciaron su muerte en la escena. La mujer estaba apuñalada y le habían cortado la garganta, se informó.

LEE: Hallan muerto a hombre en su hogar en el condado Osceola

No obstante, King dijo a los detectives que el asesinato no fue provocado y que no tenía ningun problemas con su mamá, de acuerdo con la afidávit.