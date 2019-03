Cadena humana rescata a hombre que cayó al lago Michigan congelado

(NOTICIAS YA).-La policía de Chicago captó en video el dramático rescate de un hombre que cayó al lago Michigan congelado el pasado domingo.

De acuerdo con información de CNN, los oficiales lanzaron un video de la cámara corporal que muestra el momento que, cinco agentes que crearon una “cadena humana” para sacarlo.

Se agarraron a los cinturones para rescatar al hombre de 33 años que había ido al agua para salvar a su perro cerca de Foster Beach.

“No hablamos de eso, simplemente lo hicimos”, dijo el sargento de CPD. Alex Silva durante una rueda de prensa el lunes.

Un testigo llamó al 911 aproximadamente a la 1 p.m. diciendo que pensaba que alguien estaba en el agua, indicó el medio de noticias.

El hombre pudo rescatar al perro, un cachorro de mezcla esquimal estadounidense de 19 libras llamado Pika, pero fue más difícil para el hombre salir cuando la pared de la costa estaba cubierta de hielo.

“Estaba parado en el agua hasta casi el pecho alto, pero estaba adormecido”, dijo Silva.

“No pudo sostener nada. No pudo salir. No había manera de salir. Era hielo puro. En realidad, si miras el video, nos estamos cayendo, solo tratando de llegar al borde cercano. El agua. No pudo haber salido solo “, agregó.

Se arrastraron sobre sus rodillas, luego subieron por la cresta de hielo mientras el agua de 34 grados salpicaba contra ellos: “La parte difícil de esto fue que nos golpeaban las olas. Así que comprendo por qué no pudo salir solo”, dijo el oficial Brian Richards.

El testigo que llamó a la policía dio una correa a los oficiales, que le lanzaron al hombre que pudo agarrarlo y salir.

El hombre fue llevado al Weiss Memorial Hospital y el perro, que tenía su pelaje congelado cuando fue sacado del agua, también está en buenas condiciones, dijo la policía.

Aunque deseaba permanecer en el anonimato, él emitió un comunicado el lunes por la tarde:

“Primero quiero expresar mi gratitud a los agentes de la policía de Chicago y al personal de primera respuesta que acudieron en mi ayuda. Me salvaron la vida y siempre estaré agradecido con ellos”, dijo.

Continuó: “Llevé a mi perro recientemente adoptado, Pika, a Lincoln Park, en Foster Beach. Sábado por la tarde. He estado visitando esa playa y parque en todos los tiempos durante años con mi perro recientemente fallecido, Bowser. Esta fue la primera visita de Pika al parque, es una mezcla de esquimal estadounidense de 9 meses.”

No tengo ninguna duda de que habría muerto sin ayuda, siempre les estoy agradecido.

Los socorristas nos trataron a mí ya mi perro en la ambulancia y en la sala de emergencias. Permitieron que Pika se quedara conmigo debajo de la manta térmica en la sala de emergencias. Mi temperatura corporal central había bajado a 93 grados.