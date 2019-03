Dayanara Torres da gran noticia sobre su proceso de cáncer

(NOTICIAS YA).- La ex Miss Universo y juez de Mira Quien Baila, Dayanara Torres le deja saber a sus seguridores buenas noticias en relación a su cáncer.

La modelo dio a conocer que los resultados de unos examenes que se realizó la semana pasado revelaron que el cáncer no se ha regado por su cuerpo y su órganos están bien.

LEE: Dayanara Torres revela que tiene cáncer y da mensaje a otras mujeres

También dejó saber que el viernes daría inicio su tratamiento de radiación.

Parte de su mensaje de Instagram dice “quería tomarme un momento para decirles GRACIAS por todas sus oraciones, su amor y apoyo en este momento tan difícil en mi vida. Les puedo asegurar que sus oraciones han sido escuchadas y que me han llegado”.

LEE: El tratamiento que recibirá Dayanara Torres para superar el cáncer

En febrero dio a conocer en Despierta América el proceso de su tratamiento.

La ex reina de belleza detalló que ya se sometió a dos operaciones, incluyendo una que requirió 77 puntadas por detrás de una de sus piernas. Dayanara agradeció el apoyo de sus seguidores y habló sobre la gran cantidad de mensajes que ha recibido de su parte.

“Son de lucha, de batalla, de que confíe en Dios, de que todo va a salir bien. Yo lo que espero es que próximamente me puedan decir que no está en mi cuerpo. Pero vamos a trabajar por el tratamiento que va a comenzar en dos semanas. No se me va a caer el pelo. No me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil”, compartió la boricua.

Para ese entonces estaban a la espera de saber si el cáncer se había regado.

VIDEO RELACIONADO:

Una mujer con cáncer cerebral le dan una gran sorpresa con varios perros