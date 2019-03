(NOTICIAS YA).- Odalys Domínguez es una joven estudiante de crimonología en San Diego, que utiliza su tiempo libre para hacer una de las cosas que más le gustan: cantar.

Pero además usa este talento con la intención de ayudar a sus padres en los gastos domésticos y pagar los libros que necesita para este semestre escolar, cantando frente a supermercados hispanos solicitando apoyo monetario.

Sus padres comentaron que se sienten muy orgullosos de la motivación de su hija para cantar y su madre la acompaña en la mayoría de lugares que visitar para hacer escuchar su voz, que además revive esas canciones de sus raíces que ya no se escuchan.

“Que sigan la cultura mexicana, porque es muy importante. Pues me he dado cuenta que a muchos no le gustan el mariachi o el norteño, o una música mexicana; y pues se me hace muy triste”.