Jordyn Woods dice que besó a Tristan Thompson pero no tuvieron sexo

(NOTICIAS YA).- Un escándalo de infidelidad sacudió a la familia Kardashian en los últimos días y ahora una de los involucrados rompe el silencio respecto a su posible participación en el caso.

Jordyn Woods, antes conocida como la mejor amiga de Kylie Jenner, es acusada de sostener una relación con Tristan Thompson, novio de una de las hermanas de Jenner, Khloé Kardashian.

Cabe destacar que Thompson es el padre de una hija pequeña junto a Kardashian, además de un jugador de baloncesto profesional.

LEE: Khloé Kardashian termina con su novio por infidelidad

Woods niega haber tenido relaciones con Tristan, pero asumió la responsabilidad de colocarse en una posición que ahora le ha costado su relación con la familia Kardashian/Jenner.

“Lo último que quería hacer era ser esa persona. No soy una rompehogares”, dijo la joven durante una aparición en “Red Table Talk” transmitido el viernes a través de Facebook y presentado por la actriz Jada Pinkett Smith.

La también presentadora y su esposo, la estrella del cine Will Smith, conocen a Woods de toda la vida, ya que su padre era el ingeniero de sonido en el exitoso programa de televisión de Smith, “El príncipe del rap”.

“Hay una familia que se siente traicionada por ti”, dijo Pinkett Smith a Woods al inicio de la conversación. “Quiero darte la oportunidad de decir tu verdad”.

LEE: Así se vengó Kylie Jenner por la ‘traición’ de su amiga Jordyn Woods

Según Woods, ella y otras personas terminaron en casa de Thompson después de toparse con él en un bar. Agregó que el deportista la besó, sin pasión, cuando se disponía a retirarse.

“Fue un beso en los labios, sin lengua, no fue apasionado. Tampoco creo que esté equivocado porque yo me permití estar en esa posición”, expresó Woods.

A pesar de admitir lo anterior, negó los reportes de que le dio a Thompson un baile en el regazo o que tuvieron relaciones íntimas.

“Debí haberme ido a casa después de la fiesta, no debería haber estado allí. Nunca le di un baile, ni nos estábamos besando ni me senté sobre él… nunca dejamos el área pública ni fuimos a un dormitorio”, explicó la joven.

LEE: Nace la hija de Khloé Kardashian y el novio “infiel” estuvo presente

Khloé Kardashian parece no creer la historia. “¿Por qué mientes @jordynwoods?”, tuiteó la celebridad.

“Si vas a tratar de salvarte a ti misma dando una declaración pública, EN LUGAR DE LLAMARME EN PRIVADO PARA OFRECERME DISCULPAS PRIMERO, al menos SÉ HONESTA. Por cierto, sí eres la razón por la que mi familia se separó”, agregó en su mensaje.

Kardashian también escribió acerca de Thompson, quien fue visto con otra mujer días antes de que ella diera a luz el año pasado.

“Tristan es igualmente culpable, pero es el padre de mi hijo. A pesar de lo que me haga, no le haré eso a mi hija. Se ha estado ocupando de esta situación de forma PRIVADA. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que sucedió, entonces sí, yo también me dirigiría a él públicamente”, escribió Kardashian el viernes.

*Con información de CNN