Podrías quedarte sin pasaporte si no pagas tus impuestos

(NOTICIAS YA).- Si aún no pagas tus impuestos, y no tienes un plan aprobado para hacerlo, podrías quedarte sin pasaporte debido a que las autoridades no te dejaran renovarlo o recibirlo, según alertaron recaudadores de impuestos del país.

El IRS inició a implementar nuevas medidas para obligar a las personas que tienen altas deudas tributarias a ponerse al corriente, generalmente se trata de deudas que superan los 52 mil dólares.

Una ley de 2015, firmada por el entonces presidente Barack Obama, requiere que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) informe este tipo de deuda al Departamento de Estado.

Con esta información en mano, el Departamento de Estado podría restringir el acceso a los pasaportes o pausar las solicitudes pendientes.

Quienes están en riesgo de perder su pasaporte deben pagar los impuestos atrasados, multas o intereses, o en todo caso hacer arreglos directamente con el IRS.

Una vez que un contribuyente cumple con sus obligaciones, el gobierno tiene 30 días para dar luz verde al pasaporte, según detalla un artículo de ABC News.

Aunque pueden ser menos de 30 días, el proceso podría acelerarse un poco para quienes cumplan con el pago y estén a punto de salir de viaje o vivan en el extranjero.

Las restricciones de viajes tienen algunas excepciones, como para personas en bancarrota, víctimas de fraude fiscal o de desastres naturales.

Además, hay que recordar que el IRS cuenta con varios recursos para ayudar a las personas a pagar sus deudas, incluidos planes a pagos mensuales, que se pueden consultar en su página web. Las personas de bajos ingresos pueden calificar para una de estas formas de pago.

VIDEO RELACIONADO: