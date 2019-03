Piloto de Emiliano Sala había abandonado la escuela de aviación

(NOTICIAS YA).- David Ibbotson, el piloto cuyo avión se estrelló mientras transportaba al futbolista Emiliano Sala en enero, abandonó la capacitación para obtener una licencia de piloto comercial, dijo a CNN el director de su escuela de entrenamiento de aviación.

Ibbotson estudió en la Cranfield Aviation Training School (CATS), con sede cerca de Milton Keynes, al norte de Londres, pero abandonó la institución “a un tercio del camino”, dijo el director general de CATS, Stuart E. Smith.

Esta revelación plantea preguntas sobre si el vuelo fue legal.

El cuerpo de Sala fue recuperado de los restos del avión después de una búsqueda privada, organizada por su familia y lograda gracias a una campaña de financiación colectiva. El cuerpo de Ibbotson, de 59 años, aún no ha sido recuperado, pero se presume que el piloto está muerto.

Ibbotson tenía una licencia de piloto privado, pero se requiere una licencia comercial para pilotar vuelos con pasajeros a bordo y con fines de lucro.

Por lo tanto, se le habría permitido volar al nuevo delantero de Cardiff City de Francia a Gales el 21 de enero en una base de costos compartidos, donde los costos del vuelo están cubiertos, pero no se obtienen ganancias.

Todavía no está claro si el vuelo se realizó en función de costos compartidos o no. La Sucursal de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB, por sus siglas en inglés), que investiga el fatal accidente, había dicho anteriormente que el vuelo tenía un costo compartido, pero ahora indica que ello “aún no se ha determinado”.

La AAIB lanzó su informe provisional sobre el vuelo este lunes, en el que se describían los minutos finales del vuelo desde Nantes, en el norte de Francia, hasta la capital galesa de Cardiff. Además indicó que la aeronave utilizada en el vuelo pasó una verificación de mantenimiento meses antes del accidente.

Los hallazgos también detallaron cómo el avión cambió las altitudes varias veces antes de perder el contacto.

Sala, que tenía 28 años, estaba volando para unirse a su nuevo equipo, habiendo dejado recientemente el club francés Nantes.

Su cuerpo fue llevado de regreso a su ciudad natal de Progreso, Argentina, para su funeral el 16 de febrero.

*Con información de CNN