Arrestan a maestro por tocar indebidamente a 2 niñas en Osceola

(NOTICIAS YA).- Las autoridades arrestaron a un maestro sustituto tras tocar dos niñas indebidamente en una escuela del condado Osceola.

Fnu Syedyaseen-Asher de 19 años tocó a dos alumnas de siete y ocho años en la Boggy Creek Elementary School el jueves.

De acuerdo con la afidávit la menor de siete años le contó a su madre que su maestro la tocó en sus partes privadas en dos ocasiones ese día.

Agregó que estaba tomando un examen y tenía una pregunta.

Acto seguido Asher le dijo que fuera a su escritorio donde ella se sentó en una silla al lado de él. El hombre le dijo que se pusiera de pie y comenzó a tocarla estando detrás del escritorio. Éste también le agarró los brazos poniendo sus brazos frente a ella para que no se pudiera mover, de acuerdo al reporte.

Los agentes indicaron que la niña también vio como tocó a su amiga y cree que tocó a una tercera estudiante, pero no estaba segura porque no vio que ocurría detrás del escritorio. La menor también le dijo a su madre que daba excusas para ir a tomar agua para que Asher no la volviera a tocar.

El hombre fue confrontado por La Oficina del Alguacil del condado Osceola donde al inicio negó el incidente, pero más tarde confirmó los hechos y dijo haber cometido un error.

La afidávit indica que el hombre pensaba que las niñas era bellas y atractivas.

El hombre enfrenta tres cargos de actos lascivos en víctimas menores de 12 años.

No volverá a trabajar como maestro sustituto

Una portavoz del distrito escolar indicó que Asher no se le permitirá trabajar como maestro sustituto. Además se le informó a los padres sobre el incidente mediante un mensaje telefónico.

Líderes del distrito escolar dijeron que están trabajando con los agentes sobre la investigación.

Todo aquel que tenga más información o sepa de otras víctimas se puede comunicar con la OACO al 407-348-222 o con Crimeline al 1-800-423-8477.

