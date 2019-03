“Ayuwoki” es el nuevo meme viral que aterroriza a los adolescentes

(NOTICIAS YA).- Un meme viral es lo que ahora aterroriza a los adolescentes en redes sociales, y si utilizas Facebook y Twitter es probable que ya lo hayas visto. Pero te platicamos de qué se trata.

La imagen que protagoniza estos memes es un inquietante rostro que se asemeja al fallecido “Rey del Pop”, Michael Jackson. De hecho es una escultura animatrónica de él que aparece en YouTube, aunque el video fue publicado desde 2009 apenas se hizo viral.

“Ayuwoki”, como nombraron a este escalofriante personaje, surge de una creepypasta, es decir, una historia corta de terror que se viraliza en redes sociales y que tiene como objetivo aterrorizar a quienes la leen, según detalla Publimetro.

La historia de “Ayumoki” dice que aparece en tu habitación a las 3 de la mañana en la conocida “hora del diablo”, cuando supuestamente la actividad paranormal está en su máximo apogeo.

¿Has escuchado un “Hee Hee” a esa hora? ¡Cuidado! “Ayumoki” está en tu habitación.

Bueno, al menos la historia viral asegura que el terrorífico personaje se anuncia con esa expresión, la cual es la misma que utilizaba el fallecido Jackson en algunas de sus canciones. Puedes escucharla en temas famosos como: “Billie Jean”, “Remember the time” o “The way you make me feel”.

Las versiones que hay en línea dicen que se llama “Ayuwoki” como una mofa de “Annie are you OK”, frase popular de la canción “Smooth Criminal”, también interpretada por Jackson.

La imagen por si sola es terrorífica, pero las versiones en torno a ella han generado más burlas que espantos.

