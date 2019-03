Patrulla Fronteriza rescata a hombre que quedó atrapado en Río Tijuana

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza luego de que tuviera que ser rescatado por bomberos del Río Tijuana la mañana de este lunes.

Los agentes de inmigración pidieron el auxilio del cuerpo de bomberos alrededor de las 8:30 de la mañana para que ayudaran a rescatar a un hombre que estaba atrapado en una pequeña isla en medio del río cerca de Dairy Mart Road y estaba pidiendo ayuda.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Diego, Rick Ballard, dijo que hasta el momento no estaba claro cómo llegó a la isla. Las autoridades dijeron que

no estaba herido y no estaba en peligro, pero no podía salir.

Equipos de bomberos establecieron un sistema de poleas para sacar al hombre del río, en un proceso que tomó cerca de una hora, dijo Ballard.

El hombre, junto con los bomberos y el equipo, tuvieron que ser descontaminados después del rescate debido a la contaminación del río.

La Patrulla Fronteriza pusieron al hombre bajo arresto.

