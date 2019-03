Dejan impactante mensaje en las sillas de estudiantes

(NOTICIAS YA).- Cada silla tiene la historia de una persona que perdió la vida y fueron elegidas por incidentes que ocurrieron a nivel nacional. Para enviar la alerta de que no importa en donde te encuentres una tragedia puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Como Brett Vogt de 21 años fue encontrado sin vida tirado en el piso. Sus heridas indicaron que perdió la vida al caer. Un reporte indicó que tenía alcohol en su sistema.

O Mani Ericksen de 20 años murió a causa de una intoxicación por alcohol una noche que salió de fiesta con sus amigas. Mani al llegar al hospital le practicaron una prueba de alcohol en la sangre el resultado fue de 0.38.

Las sillas están colocadas para mostrar el mensaje a los estudiantes.

“Qué tan rápido nuestras vidas pueden cambiar debido a una decisión que tal vez no pensamos un tanto más o pensamos esto no nos va a pasar a nosotros o nomas voy aquí cerca o no tome tanto pero rápidamente nuestras vidas pueden cambiar”

La exhibición fue colocada desde el lunes ya que la próxima semana son las vacaciones de primavera y los estudiantes dicen que al ver que nadie esta sentados en una de estas sillas si les impacta su forma de pensar.

La exhibición es parte de una serie de eventos programas por la universidad TAMIU para alertar a los estudiantes sobre los peligros de consumir bebidas alcohólicas

