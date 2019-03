Gobernador mexicano con orejas y bigote de gato en transmisión en vivo

(NOTICIAS YA).-Un gobernador mexicano apareció con un filtro de gato en el video de un evento oficial y se hizo viral causando la baja de un equipo de trabajo.

De acuerdo con información del sitio sinembargo el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, apareció hablando con orejas y bigotes de gato en una transmisión en vivo.

Por error, se colocó un filtro de Facebook durante la transmisión y la responsable de redes sociales de la alcaldía, Irina Gómez, fue despedida por la administración municipal de Acapulco después del incidente.

Aunque se denunció que fue un despido injustificado.

De acuerdo con medios locales, el incidente fue un error o descuido del equipo de redes sociales del Ayuntamiento.

“El video nunca se subió en la página de Gobierno. A mí me hicieron responsable, incluso me acusan de ser la persona que orquestó todo un movimiento en contra del gobernador (Héctor) Astudillo. Me despiden, me informan que soy la responsable y no me dejaron dar explicaciones”, detalló Gómez en entrevista con Radio Fórmula.

Por su parte el Gobierno Municipal condenó el incidente a través de un comunicado:

