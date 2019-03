Hispanos fueron sacados de tienda Big Lots por no hablar bien inglés

(NOTICIAS YA).- Una mujer hispana de Clearwater, Florida, afirma que fue discriminada en una tienda Big Lots cuando intentaba devolver un producto, y tan solo por no hablar bien inglés. Como también, dijo que las autoridades le pusieron una orden de restricción y no puede volver más a esta tienda.

Se trata de Adiela Muñoz, quien dijo a Noticias Ya que eran 127 dólares era el precio que ella y su esposo iban reclamar al devolver un tocador que habían comprado para su hija, sin embargo, también se llevaron a casa una mala experiencia que nunca olvidarán.

La pareja se dio cuenta de que el tocardor tenía una pieza dañada y por ende, segregresaron el mismo día cambiarlo. De acuerdo a Muñoz, cuando se encontraban adentro de la tienda para hacer el reembolso, el empleado tomó la caja y les empezó a gritar de manera agresiva.

Al parecer, el hombre quería golpear a la pareja con la caja, mientras les gritaba “get out of my store” (salgan de mi tienda). El gerente de esta, también se unió a las groserías y los malos tratos.

“Nos gritaba y mi esposo estaba impotente, lo único que podía decir era ‘pare, porfavor, mi esposa tiene problmas en su corazón, tiene un daño severo paren por favor”, agregó Muñoz a Noticias Ya.

Agregó que era posible que los empleados pensaran que ella y su esposo eran ilegales.

“Yo grité, ‘i’m not ilegal, soy ciudadana”, dijo Muñoz, agregando que el hombre se sorprendió cuando le dijo que ella era ‘citizen’ ya que a pesar de ello, no habla bien el inglés.

Muñoz tuvo que ser trasladada en una ambulancia ya que tras el incidente, sufrió una subida drástica de tensión. Además, en la mano se llevó una orden de restricción de parte de la policía que le impide volver a la tienda.”

¿Sabes lo que es ser agredido, maltratado, discriminado y ver en tu casa una advertiencia que no vuelvas, porque te vas presa y que te arrestan por algo que no hicimos?”, agregó Muñoz

Las autoridades de Clearwater informaron a Noticias Ya que se encuentran investigando el caso.