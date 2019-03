“Is too much”, prometido de Dayanara rompe compromiso por el cáncer

(NOTICIAS YA).- La ex Miss Universo Dayanara Torres y su prometido Louis D’ Esposito culminaron su compromiso, informó la revista People en Español.

Una fuente cercana a Torres le comentó a la publicación que Esposito, co-presidente de Marvel, le dijo que “Is too much for me” y que “tenía mucho trabajo y era demasiado para él”.

La revista también agregó que los hijos de la juez de Mira Quien Baila estaban afectados tras la noticia.

Cabe destacar que D’ Esposito fue quien llevó al hospital a Dayanara para que se hiciera los estudios pertinentes después de que encontrara un lunar en la parte posterior de su pierna.

El pasado mes de noviembre habían anunciado su compromiso y hasta viajaron a Italia durante las navidades.

La modelo colocó una foto de ella en su cuenta de Instagram el martes con el siguiente calce: “Fíjate en las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida …”.

Esta noticia trasciende a pocos días que Torres le dejara saber a sus seguidores que el cáncer no se le había regado en otras áreas de su cuerpo y que sus órganos están trabajando bien.

En Febrero 4 la modelo compartió la noticia del cáncer y en el video la podemos apreciar con su sortija de comprmiso y una foto de ellos dos.

Hace cuatro días, Torres no llevaba su anillo ni tampoco se ve la foto.

