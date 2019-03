Kylie Jenner es oficialmente la multimillonaria más joven del mundo

(NOTICIAS YA).- Kylie Jenner es oficialmente la multimillonaria más joven y con su propia fortuna, indica un reciente listado de la revista Forbes.

De acuerdo con EW, que cita información de People, la empresaria de 21 años estaba cerca de superar a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en julio de 2018 y finalmente lo logró.

“No esperaba nada ni podía prever el futuro. Pero el reconocimiento se siente muy bien. Es como una palmada en la espalda”, dijo la estrella de televisión tras aparecer en el ranking Billionaires 2019 de la revista.

La más joven de la dinastía Kardashian comenzó su carrera en el reality show que protagoniza su familia desde hace varios años, y luego lanzó su línea de belleza Kylie Cosmetics en 2015.

Las ganancias de la compañía aumentaron 9% el año pasado y alcanzaron 360 millones de dólares tras ingresar a las tiendas Ulta. La marca, 100% propiedad de Kylie Jenner, está valuada en 900 millones de dólares.

La empresaria también recibe ganancias por sus convenios con diversos productos, su sociedad con Adidas, el programa “Keeping up with the Kardashians” y la línea de ropa Kendall + Kylie, de la cual es copropietaria junto a su hermana Kendall.

Jenner, quien cuenta con 128 millones de seguidores tan solo en Instagram, atribuye su gran éxito al internet. “Es el poder de las redes sociales”, aseguró.

Algunos usuarios de internet ponen en duda si alguien que pertenece a una famosa dinastía como los Kardashian y ha aparecido en medios de comunicación de temprana edad haya creado realmente su propia fortuna, pero Kylie está en desacuerdo, y dice que sus padres Kris y Caitlyn Jenner dejaron de mantenerla a los 15 años.

“Mis padres me dijeron que tenía que ganar mi propio dinero. Es tiempo de aprender a ahorrar y gastar mi propio dinero. Lo que quiero decir es que sí tenía una plataforma, pero nada de mi dinero es heredado”, afirmó.

Jenner tampoco cree que su inmensa fortuna la haya cambiado en alguna forma. “No me defino a mí misma por cuánto dinero tengo. Honestamente, cuando me despierto no estoy pensando en eso”, finalizó.