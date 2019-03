Terrible ataque de abejas deja dos perros sin vida en El Paso

(NOTICIAS YA).- Varias personas en El Paso sufren al ver un gran número de abejas agresivas en su vecindario.

El Departamento de Bomberos de El Paso cerró un callejón mientras alertaron a los residentes del área que no salieran de sus casas. El enjambre de abejas llegó de un una colmena encontrada en un sistema de riego ubicado en un patio de una casa.

El propietario de la casa en el este de El Paso no sabía de su existencia y mencionó a KFOX que solicitó la ayuda de un inspector para mantener el área.

Lamentablemente este incidente deja a dos perros sin vida. En uno de los casos la dueña de uno de los perros se encontraba de vacaciones en Dallas. Mientras estaba con familiares, el sistema de cámaras en su hogar alertó de la presencia de varios vecinos que fueron a tocarle para que ayudara a sus perros que estaban en el patio.

En el video obtenido en Ring/Stephen Morton se ve a los vecinos moviéndose para ahuyentar a las abejas. De inmediato cancelaron el viaje y al regresar encontraron a su mascota sin vida cubierta de abejas.

Los vecinos de Morton también perdieron a su perro. Escucharon a sus perros llorar, al verlos estaba el perro dando vueltas cubierto de abejas, comentó en entrevista con KFOX. Agregó que su perro grande estaba protegiendo a su cachorro de cinco meses. Y así murió el perro protegiendo a su cachorro quien logró sobrevivir.

Por el momento no existen regulaciones en cuanto a las abejas. Cuando se recibe una queja de abejas solo se refiere a un apicultor.

Expertos recomienda correr de inmediato. Lo peor que puedes hacer es quedarte sin mover. De preferencia debes correr en línea recta. Busca refugio y marca al 911 para que te ayuden si sufriste de picaduras.

Al correr tapa tu cara con tus brazos o camiseta. No comiences a golpear a las abejas ni muevas bruscamente tus brazos. Los movimientos atraen a las abejas

Además recuerda que si ves un enjambre de abejas en tu casa no intentes quitarlas tú mismo. Llama a un centro de control de plagas para investigar quién puede retirar a las abejas rápidamente. Además no te acerques, si no puedes salir de tu casa pide ayuda al Departamento de Bomberos.

