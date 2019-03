Alguacil de Kansas acusado de obstruir investigación en caso de DUI

(NOTICIAS YA).- Un alguacil del sureste de Kansas enfrenta cargos por dos delitos menores cometidos durante un arresto de conductores bajo la influencia de sustancias psicoactivas.

El viernes 1 de marzo, Robert Dierks de 55 años, quien es alguacil del condado Montgomery fue acusado de interferir con el curso de la ley y de intimidación a uno de los testigos.

Su primera aparición en corte fue el miércoles 6 de marzo y según el comunicado de la Agencia Gubernamental de Investigación de Kansas, los hechos tuvieron lugar el 27 de enero de 2018. Sin embargo, no se tiene información del papel de Dierks durante el arresto.

Según el diario, Montgomery County Chronicle, Dierks envió un email el sábado exhortando a sus oficiales y empleados a continuar sus labores como si nada hubiese pasado.

“Let me take care of the politics”. Expresó Dierks, según el diario.