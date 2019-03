(NOTICIAS YA).- El hombre acusado de tocar inapropiadamente a un familiar ya recibió su veredicto.

Alejandro Flores enfrentaba tres cargos de tocar inapropiadamente a una menor de edad. El jurado no pudo llegar a una decisión y encontró a Flores no culpable en dos cargos y en el tercero no encontraron evidencia suficiente por lo que se declaró un juicio nulo.