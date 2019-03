Día de la Mujer: estas son las reinas de Netflix

(NOTICIAS YA).- El Día Internacional de la Mujer se conmemora desde inicios de siglo y busca que los derechos de las mujeres sean protegidos y reconocidos.

Las mujeres son pieza clave del progreso mundial y sus aportaciones impulsan el desarrollo en todas las áreas y disciplinas posibles, incluyendo la industria del entretenimiento.

Estas son ocho de las mujeres que han capturado la atención de los usuarios de Netflix, contando historias de lucha desde sus experiencias únicas.

Claire Underwood: al menos en la ficción, Estados Unidos ya tiene a una mujer en la Casa Blanca. Robin Wright da vida a Claire Underwood en “House of Cards”, quien llega a ser presidenta después de la muerte de su esposo Frank (Kevin Spacey). Aunque esta política es capaz de cualquier cosa por lograr su cometido, incluyendo cometer delitos, es de admirarse su inteligencia y la forma en que pelea por las causas que le apasionan.

Marie Kondo: la mujer que logró que todo el mundo, incluyendo muchos hombres, limpiaran y dieran armonía a sus casas. Esta autora japonesa creó su propio método de organización, el cual se popularizó a nivel global gracias al programa “Tidying Up” en Netflix.

Grace & Frankie: aquí hicimos un poco de trampa e incluimos a una pareja. No es tan común ver historias contadas desde la perspectiva femenina en televisión, y menos cuando se trata de mujeres de la tercera edad. La dupla conformada por Grace y Frankie (Jane Fonda y Lily Tomlin) en el programa homónimo demuestra que las mujeres maduras tienen historias qué contar, y pueden hacernos reír y llorar con sus vivencias.

Eleven: el poder femenino está presente desde la niñez, y esto es evidente gracias a “Eleven”, la protagonista infantil femenina de la popular serie de ciencia ficción “Stranger Things”. Retamos a cualquier niño de su edad a molestar a esta feroz heroína de Netflix.

Paulina de la Mora: los fanáticos de los melodramas mexicanos encontraron una nueva amiga en Paulina (Cecilia Suárez), hija mayor del clan de los De la Mora en la tragicomedia “La Casa de las Flores”. Esta acaudalada familia mexicana está rodeada de problemas, pero sale a flote gracias a la tenacidad de Paulina, quien se ha convertido en un ícono gracias a su peculiar forma de hablar y su talento para resolver problemas.

Isabel Iglesias: una mujer que logró llegar a lo más alto de un mundo dominado por los hombres, el fútbol profesional. Como dirigente de los Cuervos de Nuevo Toledo en “Club de Cuervos”, Isabel (Mariana Treviño) lucha contra los estereotipos, la desigualdad y por llevar a la gloria al equipo que heredó de su padre.

Sabrina: no es fácil ser una chica adolescente, y menos si también eres una bruja, pero Sabrina (Kiernan Shipka) logra equilibrar ambas facetas a la perfección en “The Chilling Adventures of Sabrina”. No cualquiera puede ser una excelente amiga para sus compañeras de preparatoria y también tener el poder de realizar conjuros que pondrían a temblar a cualquiera.

Cleo: las trabajadoras domésticas son un sector de la población que tiene en sus manos una de las labores más demandantes pero no goza de los derechos y privilegios que merece. Cleo, la protagonista de “Roma”, es el rostro de estas mujeres que aportan tanto y reciben tan poco. La actriz que le dio vida, Yalitza Aparicio, se convirtió en un fenómeno mediático y aspiró al Óscar de “Mejor Actriz” por su debut en cine.