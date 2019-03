Mexicana de Tampa hace lo posible para volver a ver a sus hijos

(NOTICIAS YA).- La historia de una madre hispana de Tampa ha conmovido a nuestra comunidad, se trata de una mexicana que llegó hace dos décadas al país tras sufrir violencia doméstica. Desde entonces ha trabajado duro, para así enviar dinero a sus hijos, sin embargo, jamás los volvió a ver.

Se llama Margarita Bernal, quien contó los sacrificios que ha tenido que afrontar para sacar adelante su familia.

Bernal llagó a Estados Unidos en 1998, y desde entonces no ha visto a su dos hijos mayores, María Fernanda de 29 años y Salomón de 24.

Explicó a Noticias Ya lo triste que se ha sentido en los últimos años.

“Vacía por dentro, vacía por dentro de que no los veo, de que no les puedo dar un abrazo, un beso a mis hijos”, dijo Bernal a Noticias Ya. “Es muy duro estar aquí y no ver a sus seres queridos”.

Bernal entró desde la frontera de México con California, y obtuvo un permiso de trabajo tras recibir una excepción por ser víctima de violencia doméstica.

“Me siento sola, porque no tengo familiares aquí, solo conocidos, porque amigos, amigos, tampoco tengo amigas, más que conocidas”, dijo Bernal a Noticias Ya. “Pero cuando me siento triste y sola me pongo a llorar, porque quisiera tener a mis hermanas, abrazarlas, besarlas, a mis hijos y platicar con ellos”.

Pese a los malos ratos que ha pasado, esta inmigrante no pierde la fe. Contó que todos los días le reza a la Vírgen de Guadalupe y esta segura que le va a cumplir el milagro.

Añadió que se arrepiente de haber dejado a sus hijos cuando solo tenían 10 y seis años de edad para venir a Estados Unidos.

“Lo daría todo por estar con ellos, yo se que el dinero no es todo en la vida, ellos necesitan un abrazo y un beso mío”, agregó Bernal a Noticias Ya. “Muchas veces les he pedido perdón porque no he estado con ellos, pero se que ellos saben porqué estoy aquí”.

Esta mujer espera poder recolectar el dinero para pagar el trámite de su residencia estadounidense y así poder ir a México, a ver a sus hijos tras más de 20 años separados.