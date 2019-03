Niña de 9 años diseña zapatos deportivos junto a estrella del básquet

(NOTICIAS YA).- Este Día Internacional de la Mujer, una niña de solo 9 años hace historia al colaborar con una de las más grandes estrellas del baloncesto actual.

De acuerdo con PopSugar, Riley Morrison envió una carta a Stephen Curry en noviembre pasado, expresando su preocupación al no encontrar medidas y modelos para niñas basquetbolistas en la línea de calzado que el tres veces campeón de la NBA tiene con la compañía Under Armour.

Curry no solo respondió a la carta, asegurando que resolvería este problema, sino que la invitó a colaborar en el diseño de un par de zapatos deportivos en conmemoración del Día de la Mujer.

Este 7 de marzo, Riley y el astro de los Golden State Warriors develaron el UA ICON Curry 6 United We Win, un zapato deportivo en color morado cuya plantilla fue diseñada por la niña de nueve años y con frases como “poder femenino”, “juega con el corazón” y “las chicas también encestan”.

“Inmediatamente me impresionó la carta de Riley, que una niña de nueve años haya tenido la valentía de usar su voz para llamar la atención acerca de un problema y hacernos responsables”, expresó Curry.

“Ella estaba enfocada en la oportunidad para todas las niñas, no solo ella. Ha sido un increíble catalizador para el cambio, no solo con mi producto pero para toda la marca Under Armour. Ella es inspiradora y sabia a pesar de su corta edad”, consideró el deportista.

Cabe destacar que las ganancias obtenidas por la venta de este modelo otorgará una beca financiada por la Curry Family Foundation y Under Armour para las mujeres del área de Oakland (California) que persigan carreras en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

