Pasajera alérgica a nueces es obligada a viajar en baño de avión

(NOTICIAS YA).- Una mujer británica asegura que la aerolínea Qantas no tomó en serio su mortal alergia a las nueces y las sirvió en un vuelo reciente, prácticamente obligándola a viajar en el baño de la aeronave con solo un tapabocas como protección.

De acuerdo con The Sun, Laura Merry se disponía a viajar a Australia cuando los empleados de la compañía le indicaron que servirían almendras en el vuelo, un alimento que podría causarle un shock anafiláctico e incluso la muerte.

“Qantas Australia sabía de mi alergia a las nueces meses antes de mi reservación y había escrito documentos para confirmar que no servirían nueces a bordo”, dijo a Sun Online Travel la maestra de 25 años.

“Sin embargo, cuando abordé el 3 de marzo, la actitud respecto a mi alergia fue horrible. (La encargada) aseguró que no tenía anotaciones sobre mi alergia y era demasiado tarde para hacer una petición. Se rehusó a avisar a los pasajeros sobre mi alergia también”, añadió la originaria del este de Sussex.

“Asimismo me informó que servirían almendras rebanadas a los 160 pasajeros. Pedí que no hicieran eso en mi vuelo porque era de solo una hora y los bocadillos son gratuitos, es decir, no son una comida esencial por la que hubiesen pagado (los pasajeros). Pero ella se rehusó y dijo que los bocadillos gratuitos son parte de sus políticas”, explicó indignada Merry.

La joven explicó que la empleada contactó al gerente del aeropuerto, y ambos le aconsejaron no abordar el vuelo. La pasajera les respondió que ello no era una opción, así que le entregaron un tapabocas.

“Durante el resto del vuelo me dieron como solución usar un tapabocas en lugar de simplemente no servir las nueces o un bocadillo diferente. Esto evitaría una reacción alérgica. También tuve que sentarme en el baño para escapar de todos los que estaban comiendo estos bocadillos a mi alrededor”, lamentó la viajera.

“Ver a tantos jóvenes morir por alergias a las nueces el año pasado es atemorizante y debería ser una señal de que algunos procedimientos deben cambiar”, expresó Merry, quien compartió su experiencia en redes sociales, despertando la indignación de muchos usuarios.

El sitio oficial de Qantas indica que ya no sirven cacahuates (maní) como bocadillo y han reducido su uso en platillos, pero “no pueden garantizar un ambiente libre de alergias”. Un vocero de la aerolínea confirmó que se pondrán pronto en contacto con Laura Merry.

“Qantas está consciente de los desafíos que enfrentan aquellos que sufren de alergias y avanza para reducir el riesgo para muchos de nuestros clientes, particularmente la exposición a cacahuates”, indicó el representante.

“Sin embargo, dada la amplia variedad de alergias no es posible atender los requerimientos de todos. Como es el caso con otras formas de transporte y lugares públicos, no podemos garantizar un ambiente completamente libre de nueces”, finalizó.

Cabe destacar que una petición lanzada este año a través de la plataforma Change.org que solicita a las aerolíneas prohibir las nueces y productos con nueces ha sido firmada hasta el momento por más de 333 mil personas.

También en 2019, una niña de nueve años falleció mientras vacacionaba en España y comió un helado con nueces, el cual le provocó un shock anafiláctico. A la menor le habían indicado que el postre no contenía el peligroso ingrediente.

