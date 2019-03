(NOTICIAS YA).-Hay un secreto que quizá no sabías: si no fuera por las mujeres no habría tequila, según la publicación de CNN.

Localizada a 70 kilómetros al sur de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, la ciudad de Tequila es conocida como el lugar de nacimiento de la bebida que lleva su nombre.

El pintoresco municipio, con sus coloridos edificios y sus calles empedradas, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Gobierno de México la designó Pueblo Mágico.

Es aquí donde nace y se disfruta esta aromática bebida espiritual, pero sin las mujeres de Tequila no sería posible.

De acuerdo con el medio de noticias, el cultivo y la replantación anual de las floraciones de agave en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes en México se han dejado históricamente a las mujeres de Tequila.

LEE: 6 motivos de lucha en el Día Internacional de la Mujer

Nadie sabe exactamente cuándo las mujeres se convirtieron en una parte integral del cultivo del agave, pero se cree que, cuando los agricultores varones comían y descansaban, sus esposas “echaban una mano.”

Las mujeres, que resultó que tenían una habilidad excepcional para clasificar y cuidar las plantas jóvenes, comenzaron a trabajar en los campos en algún momento del siglo XVI.

Cultivo de agave

Para ser designado oficialmente como tequila, la bebida debe ser destilada del agave cultivado en ciertas regiones de México, principalmente Tequila y los municipios circundantes.

El rico suelo volcánico y el clima seco lo hacen ideal para cultivar Agave Azul Tequilana Weber (agave azul), una planta nativa de la zona.

Granjeros que usan sombreros para protegerse la cara del calor del sol, cultivan y cosechan las agudas plantas de agave, mientras que las mujeres de Tequila seleccionan, cuidan y plantan las pequeñas y delicadas plántulas, llamadas hijuelos.

LEE: Astronautas mujeres caminarán por pimera vez en la luna

Vestidas con camisas de manga larga y pantalones largos, se puede ver a las mujeres trabajando en los campos desde febrero hasta julio, cuando las plantas de agave brotan.

Inspeccionan, limpian y clasifican las plantas jóvenes y las envían al vivero para recibir más atención, hasta que están listas para ser plantadas.

Artesanías

Dado que solo la piña de la planta de agave se usa para hacer tequila, la fundación sin fines de lucro de Mundo Cuervo, Fundación Beckmann, encontró una manera de utilizar más de la planta y ofrecer a las mujeres locales una mayor oportunidad de crear, producir y cobrar por su trabajo.

Los talleres para mujeres emprendedoras enseñan cómo usar bagazo de agave y botellas de tequila recicladas para las artesanías.

Sonia Espínola, directora de la Fundación Beckmann y de las primeras mujeres en Tequila en obtener esta designación, señala que “las mujeres no solo aprenden cómo hacer los productos, sino cómo venderlos, incorporar sus negocios, crear planes de negocios, logotipos y mucho más”.

LEE: Comer pollo frito en exceso puede ser mortal para las mujeres mayores

Una visita a Tequila no solo implica conocer la historia de la bebida popular y apreciarla más, sino que también brinda la oportunidad de conocer la región de Jalisco: su cultura, sus tradiciones y su gente.

Casi todo el tequila del mundo proviene de Jalisco, y en Tequila, las mujeres se aseguran de que la forma de vida del tequila continúe.