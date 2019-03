Hospitales llevan 60 horas sin electricidad en Venezuela

(NOTICIAS YA).- (CNN) — 15 personas ha muerto en hospitales venezolanos debido a la carencia de electricidad por falta de diálisis de acuerdo a Francisco Valencia de la ONG CODEVIDA. La mayor parte de Venezuela aún carece de electricidad. La interrupción masiva dejó a más del 70% del país sin electricidad. El apagón detuvo el transporte público en la capital de Caracas, cerrando negocios, estaciones de servicio e incluso interrumpiendo las operaciones en los hospitales.

Mauro Zambrano, representante del sindicato de hospitales y clínicas de Caracas, dijo a CNN que ha habido cuatro muertes en hospitales. Una muerte tuvo lugar en el Hospital Magallanes y otra en el Hospital Universitario, dijo Zambrano, y agregó que a pesar de que ambos hospitales tenían electricidad “hubo algunas falencias”.

Las otras dos muertes ocurrieron en el Hospital de Niños y en el Hospital Miguel Carreño donde murió una bebé prematura, dijo Zambrano. CNN no ha verificado independientemente ninguna de las cuatro muertes.

También hay problemas en otros hospitales, dijo Zambrano, como la unidad pediátrica en el Hospital El Algodonal en Caracas, cerrada durante 15 días, las fallas eléctricas en el Hospital Periférico en Catia o el Hospital Periférico de Coche, cerrado por cuatro meses debido a fallas eléctricas.

“Los generadores no pueden hacer funcionar los hospitales, a pesar de que el personal hace todo lo que puede”, dijo Zambrano. “Tenemos hospitales con salas de operaciones en las que el 80% no funcionan, los equipos médicos no funcionan”.

La emisora estatal VTV informó que se había restablecido algo de energía pero no proporcionó números o ubicaciones específicas. Las autoridades culparon rápidamente del apagón a saboteadores antigubernamentales. Hablando en VTV, el ministro de Electricidad, Luis Motta Domínguez, calificó el apagón como una “guerra eléctrica” y un acto de sabotaje.

Alegó, sin ofrecer pruebas, que el ataque tuvo lugar en la central hidroeléctrica principal de Venezuela en Guri, en el estado sureño de Bolívar, que proporciona aproximadamente el 70% de la energía del país.

Ordené el inicio de las acciones necesarias para garantizar la distribución de los productos básicos a través de los #CLAP, el suministro del servicio de agua potable e insumos necesarios para el pueblo y los hospitales del país. pic.twitter.com/Pd9f5IYib1 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 10, 2019

Los apagones se han convertido en algo cotidiano en Venezuela a medida que la crisis económica ha empeorado, pero una de estas magnitudes es rara.

La inflación desenfrenada y la escasez de alimentos se han apoderado del país bajo el asediado presidente Nicolás Maduro, y miles han huido a los países vecinos a medida que la escasez, la agitación política y las tasas de delincuencia se han disparado.

Reuters informó que los medios locales dijeron que esta interrupción afectó a la capital, Caracas, así como a al menos 15 de los 23 estados del país.

Vanessa Suárez, de Ureña, dijo que ella y su familia aún no tienen agua ni electricidad.

“No hay electricidad, ni agua, nada. Estamos aquí para pedir pañales y comida porque no hay nada allí”, dijo Suárez.