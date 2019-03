FDA aprueba nueva opción de inmunoterapia para el cáncer de mama

(NOTICIAS YA).-La Administración de Drogas y Alimentos (FDA), otorgó su primera aprobación a un régimen de inmunoterapia para el cáncer de mama, anunció la agencia el pasado viernes.

De acuerdo con información de CNN, el medicamento Tecentriq de Genentech, fue aprobado para su uso en combinación con la quimioterapia Abraxane para pacientes que tienen un tipo de cáncer de mama triple negativo avanzado.

El tratamiento recibió una aprobación acelerada para ese cáncer específico, que no se puede extirpar quirúrgicamente y cuyas células incluyen una proteína llamada PD-L1.

Comprende una combinación de inmunoterapia y quimioterapia, dicen especialistas.

La decisión de la FDA se produce después de que un estudio de octubre publicado en el New England Journal of Medicine encontró que la terapia extendía la supervivencia sin progresión, la cantidad de tiempo en que el cáncer de un paciente no empeora.

El autor principal del estudio, el Dr. Peter Schmid, de la Universidad Queen Mary de Londres, en una declaración de octubre dijo que, “esta es la primera vez que la inmunoterapia ha funcionado en un cáncer tan difícil de tratar, y es un gran paso adelante para estos pacientes con cáncer de mama”.

El cáncer de mama triple negativo es más probable que afecte a las mujeres hispanas y afroamericanas y a aquellas con una mutación del gen BRCA1.

También tiende a aparecer entre las mujeres de 40 y 50 años.

Los cánceres tienen una forma de eludir el sistema inmunológico del cuerpo, que los reconoce como parte del cuerpo. Ahí es donde entra en juego Tecentriq: es un anticuerpo que se adhiere a la célula cancerosa y desactiva la proteína PD-L1, que es responsable de decirle al sistema inmunológico que “no me ataque”.

“Creo que la expectativa es que esto cambiará el estándar de atención”, expresó El Dr. Larry Norton, director del Evelyn H. Lauder Breast Center en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.