Fiscalía de San Diego saca a más de 300 de lista de pandilleros

(NOTICIAS YA).- Más de 300 personas que habían sido identificados como presuntos miembros de pandillas criminales obtuvieron una segunda oportunidad por parte de la Fiscalía del condado de San Diego al remover sus nombres de la lista de pandilleros de policías y fiscales.

La Oficina de la Fiscalía revisó y actualizó una lista de 799 presuntos miembros de pandillas y determinó que los nombres de 332 personas serían eliminados de la lista por no haber realizado ninguna actividad criminal reciente.

Desde 1997, la fiscalía comenzó a utilizar estas lista de territorio pandillas como una manera de actuar contra la actividad criminal en los vecindarios, prohibiendo a los miembros identificados reunirse con otros pandilleros, involucrarse en peleas.

Tras revisar la lista de personas en la orden actual, la Fiscal Summer Stephan presentó mociones para remover a las personas que no hubieran tenido una condena por un crimen violento en 10 años, no hubieran estado en custodia por 5 años, y no tener actividad que demostrara lealtad a la pandilla por 5 años.

La fiscalía señaló que realizaría auditorias una vez al año y enviarían avisos a las personas que fueran removidas de la lista de pandilleros en el condado de San Diego.

También informó que las personas que deseen ser eliminados de la lista pueden solicitarlo en línea si cumplen con los requisitos. Estar en esa lista puede marcar a una persona cuando trata de obtener empleo.

Stephan dijo que la decisión de comenzar el proceso de eliminar nombres de la lista se produjo después de que su oficina recibiera varias solicitudes de miembros de la comunidad.