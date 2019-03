Recomendaciones para mantener su hogar seguro durante el ciclón bomba

(NOTICIAS YA).- El llamado “ciclón bomba” ya llegó a Colorado y la mayor parte del área metropolitana de Denver y todas las planicias se encuentran bajo una advertencia ventisca.

En otras partes del estado, también hay avisos de tormentas invernales, alertas de avalanchas y fuertes vientos.

La compañía de electricidad Xcel Energy, proporcionó varios consejos para que las personas mantengan sus hogares seguros y cálidos durante la tormenta.

Mantenga libres de nieve los equipos eléctricos y de gas natural. Asegúrese de que los medidores de gas y las rejillas de ventilación del horno estén limpios. Xcel recomienda limpiar la nieve de todo el conjunto del medidor, las tuberías asociadas y la línea del techo sobre el medidor. También se recomienda no usar un soplador de nieve sino una pala de nieve cerca del medidor.

Verifique con frecuencia para asegurarse que la nieve derretida no gotee sobre el medidor.

Tenga cuidado al usar equipos de remoción de nieve: la nieve puede ocultar las cajas eléctricas, los equipos de gas y otras infraestructuras importantes.

Manténgase alejado de las líneas electicas caídas. Se esperan vientos fuertes en todo el estado. Si ve una línea eléctrica de está en o cercal del suelo, suponga que esta viva y es peligrosa.

Si ve una línea caída, salga del área e informe de inmediato llamando al 1-800-895-1999.

Prepare un kit de emergencia para el hogar: Xcel recomienda tener un kit de emergencia en todas las casas con los siguientes suministros.

Radio de pilas

Linternas

Baterías

Cargadores de teléfono de respaldo

Un teléfono que no requiera electricidad.

Reloj despertador no eléctrico

Agua embotellada

Alimentos no perecederos

Abrelatas manual

Botiquín de primeros auxilios

Cable de extensión

Manuales de instrucciones sobre como operar puertas de garaje y otras puertas electicas sin electricidad.

Tenga mucho cuidado al operar un calentador ambiental: si está usando un calentador ambiental o un dispositivo similar para calentar su hogar, tenga cuidado.

De acuerdo a Xcel, aproximadamente 65,000 incendios en hogares de EE.UU., se atribuyen cada año a los calentadores ambientales.

No use un calentador con cables o enchufes que están desgastados o dañados. Nunca deje un calentador ambiental desatendido y no duerma con uno encendido.

Xcel ofrece una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los clientes recibir actualizaciones en sus páginas de Facebook o Twitter. Para bajar la aplicación solo busque “Xcel Energy” en la tienda de aplicaciones.

Los clientes de Xcel pueden reportar apagones a través de su aplicación, en línea, o llamando al 1-800-895-1999.