Triplican obras para reparar miles de baches en San Diego

(NOTICIAS YA).- Luego de las fuertes lluvias de inviernos que dejaron miles de baches en la ciudad de San Diego, funcionarios anunciaron este jueves que se expandiría un programa de reparación de baches.

El alcalde Kevin Faulconer y la regidora Monica Montgomery anunciaron el plan de la ciudad de casi triplicar los esfuerzos de reparación de baches, pasando de nueve a 26 equipos de trabajo activos al día.

Cada escuadrón de dos personas también trabajará horas extra y fines de semana para reparar las calles alrededor de la ciudad.

Según la ciudad, las cuadrillas de reparación de baches reparan un promedio de 30 mil baches cada año fiscal. En lo que va de este 2019 desde el 1 de julio, se han arreglado 25 mil baches y se mantienen en ritmo para superar el promedio anual.

La condición de nuestras calles ha sido una preocupación recurrente de nuestros residentes, mencionó Montgomery.

Los residentes pueden solicitar reparaciones de calles para baches a través de la aplicación de teléfonos Get It Done, con la que los usuarios puede hacer quejas y solicitudes directamente a la ciudad. El progreso de la solicitud de reparación o queja también se puede revisar a través del sitio web streets.sandiego.gov.

“Nuestras carreteras sufrieron fuertes golpes por las repetidas tormentas, así que vamos a tomar ventaja de este periodo seco para reparar tantos baches como podamos”, comentó el alcalde Kevin Faulconer.