Increíble video añade un toque dramático al Príncipe del Rap

(NOTICIAS YA).- Con la televisión llegando a una nueva era, hemos visto a muchas de nuestras series favoritas regresar. Desde “Full House” hasta “Will & Grace”, las comedias noventeras están teniendo un momento muy importante y el trabajo que hizo Netflix con “The Chilling Adventures of Sabrina”, abre las posibilidades a revisitar estas historias dándoles un toque moderno y, en algunas ocasiones, más oscuro.

Es por eso que este increíble avance realizado por un equipo de fans, presenta una propuesta muy interesante para volver a contar la historia de “The Fresh Prince of Bel-Air”. “¿Qué pasaría si Will Smith hiciera “El Príncipe del Rap” hoy? Bel-Air, la historia de un chico de Philly cuya vida se transformó… en 2019”, dice la descripción del video publicado en el canal de YouTube de Sun Squared Media.

El video comienza justo como el intro de la serie original, con Will (Jerry Madison) sentado en un trono contra una pared con grafitti y después jugando basquetbol en Filadelfia, sin embargo queda claro que esta historia tendrá un tono muy diferente al del neón retro de Will Smith. Después podemos ver cómo Will se ve envuelto en una pelea y después es arrestado por posesión de armas, lo que provoca que su mamá lo envíe a vivir con sus tíos en la comunidad de Bel-Air, en Los Ángeles, CA.

La historia original parece quedar intacta, pero lo que llama la atención es el notable cambio de género y la adaptación de este icónico personaje en un mundo moderno. “Como la mayoría de los chicos de los 90, crecí viendo al Príncipe del Rap. Incluso de niño, siempre pensé que había más para esa historia… así que decidí hacer esto. ¡[Reconocimiento] al increíble equipo que trabajó en esto!”, escribió en Twitter, Morgan Cooper, el director del video.

“Esto es brillante”

La calidad de esta producción es tan impresionante que los fans tomaron Twitter para expresar su emoción y admiración por el avance, cuestionando si Will Smith ya tuvo la oportunidad de verlo y pidiéndole a plataformas de entretenimiento como Netflix, que conviertan esta serie en una realidad. Aún no sabemos si Will Smith ha visto el video, sin embargo la actriz Tatyana Ari, quien interpretaba a la prima Ashley Banks en la serie original, expresó su opinión sobre Bel-Air en Twitter: “Esto es cool… me hace sentir de cierta forma :)”

Sin duda esperaremos con ansias para ver qué le depara el futuro a esta interesante propuesta.