Mujer descubrió que su hijo adoptivo era fruto del engaño de su esposo

(NOTICIAS YA).-Una mujer de China descubrió que su hijo adoptivo era fruto de la relación extramatrimonial de su esposo.

Según información del diario The Epoch Times, el niño era en realidad hijo biológico de su esposo y su amante.

La pareja había estado casada por muchos años pero no pudieron concebir, según el informe. Dado que el hombre era supuestamente infértil, ambos decidieron adoptar un niño.

Le contó que el bebé era de un pariente que vivía lejos y que no tenía las condiciones adecuadas para criarlo y por eso lo acogió.

Después de un par de años, la pareja inició el proceso de adopción, pero China las pruebas de paternidad son necesarias para confirmar que no hay una relación de sangre entre los padres adoptivos y el niño.

La clínica comunicó la situación y él confesó que el niño en realidad era hijo biológico de su amante.

“Después de que estuvimos separados por un año, ella [el amante] me trajo un hijo y me dijo que era mío. Sabía que no podía tener hijos, así que no le creí “, dijo el hombre.