‘Egg Boy’ donará más de 40 mil dólares a víctimas de Nueva Zelanda

(NOTICIAS YA).- El joven conocido como “Egg Boy” donará más de 40 mil dólares recaudados en su nombre a las víctimas de dos tiroteos en Nueva Zelanda el pasado viernes, los cuales dejaron un saldo de 50 muertos y varias decenas de heridos.

Se trata de Will Connolly, de 17 años, quien el fin de semana causó polémica al reventar un huevo en la cabeza del político ultraderechista Fraser Anning, quien culpó a los musulmanes, principales víctimas del ataque, por el tiroteo.

De acuerdo con NZ Herald, Connolly fue golpeado en el rostro al menos dos veces por Anning, cuyos simpatizantes sometieron al menor, quien además fue arrestado tras el incidente.

La detención del joven activista inspiró la creación de una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para sus gastos legales, así como para comprar más huevos.

La página ha logrado recaudar aproximadamente 42 mil dólares. Sin embargo, el creador de la campaña aseguró que “Egg Boy” se puso en contacto con él y se dijo comprometido a enviar la mayor parte de los fondos a las víctimas de los ataques terroristas.

Tras ser liberado sin cargos, Connolly habló en Twitter acerca del incidente.

“No lancen huevos a políticos. Serán embestidos por 30 idiotas al mismo tiempo. Lo aprendí de la peor manera”, expresó el joven a través de un video. A pesar de las consecuencias negativas, el muchacho no se arrepiente de haber alzado la voz en contra del racismo.

“En ese momento me sentí tan orgulloso de existir como ser humano. Déjenme decirles: los musulmanes no son terroristas y el terrorismo no tiene religión. Todos aquellos que consideran a los musulmanes como una comunidad terrorista tienen cabezas huecas como Anning”, añadió.

“Egg Boy” no está solo, pues incluso la primera ministra de Nueva Zelanda ha condenado las declaraciones discriminatorias del legislador. “Son una desgracia”, dijo Jacinda Ardern el domingo acerca de los comentarios de Anning.