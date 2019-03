Hombre que arrojó a hija de un puente, alega tener problemas mentales

(NOTICIAS YA).- El hombre acusado de asesinar a su hija de 5 años, al tirarla desde un puente en la ciudad de Tampa, Florida, alegó este lunes ante el juez que tiene problemas mentales.

Se trata de John Jonchuck de 29 años, quien de acuerdo con las autoridades, el pasado 8 de enero del 2015, arrojó a su hija Phoebe al mar desde el puente Dick Misener, a una altura de 62 pies. Un policía de St. Petersburg, vio lo ocurrido.

La madrugada del día siguiente las autoridades encontraron el cuerpo de Phoebe, informaron que se ahogó.

De acuerdo con el Tampa Bay Times, la primera semana de enero, Jonchuck le mandó a seis personas mensajes de texto preguntándoles si lo perdonaban. Sin embargo, estas personas no le contestaron.

También, se volvió obsesionado con una biblia sueca de su madrastra, y arrojó sal alrededor de las entradas de la casa para mantener afuera a los espíritus malignos. Le dijo a su madrastra que Phoebe era un demonio.

De acuerdo con el Daily Mail, doce horas antes de haber arrojado a Phoebe, la abogada de divorcio de Jonchuck, Genevieve Torres, llamó a al Departamento de Niños y Familias, ya que temía por la seguridad de la pequeña. Dijo que Jonchuck había visitado varias iglesias junto con Phoebe esa mañana, le dijo que ella (Torres) era “Dios” y que le trasladara lo que decía en la biblia sueca, alegó que se estaba obesesionando con ella.

“Él está llamando a la oficina cada 5 minutos y diciendo cosas extrañas y que la niña puede ser que no sea de él, me preocupa mucho”, dijo Torres a un operador, de acuerdo con el Daily Mail.

Johchuck tiene cargos de asesinato en primer grado, pero no se le aplicará la pena de muerte. Si se le declara culpable, tendrá que cumplir cadena perpetua. Si las declaraciones de su abogado funcionan, será llevado a un hospital psiquiátrico, pero no es seguro si luego será liberado. Para que esto ocurra, tiene que comprobar que ya no está mentalmente enfermo y que no es peligroso.

La selección del jurado podría llevar al menos una semana. El jurado tendrá que decidir si Jonchuck es culpable del asesinato con claridad mental o si no es culpable por causa de demencia.

El Defenso Público del condado Pinellas, Bob Dillinger, le dijo al Tampa Bay Times que no conoce ningún caso en Florida en donde un asesino es declarado como no culpable por razones de demencia en un caso de homicidio en primer grado, y luego ser liberado.

“Él estará en la prisión del estado por el resto de su vida, o un hospital del estado por toda su vida”, dijo Dillinger.

De acuerdo con el Times, los familiares dijeron que Jonchuck sí tiene historial de problemas mentales, y en el momento del asesinato de Phoebe, tuvo una “descompostura”.

