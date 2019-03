Madre pide a ladrones le devuelvan celular con fotos de hija fallecida

(NOTICIAS YA).- Una madre desesperada hace un llamado a los ladrones que se llevaron su celular cuando fue asaltada la semana pasada en Tolosa, Argentina.

Dolores Pettigiani de 41 años, fue asaltada en la puerta de su casa por tres delincuentes que se llevaron su camioneta, una tableta y su teléfono celular con imágenes y videos de su hija fallecida, Lucia.

En 5 minutos y a punta de pistola, los ladrones la despojaron de sus pertenencias, pero ahora suplica desesperadamente que le devuelvan su teléfono celular.

En el teléfono de la mujer, había cientos de imágenes y videos de Lucia de 10 años, quien falleció en septiembre del 2018 a causa de una infección intrahospitalaria.

La pequeña tenía parálisis cerebral y había nacido prematura de ocho meses.

Horas después del asalto, las autoridades lograron recuperar la camioneta que apareció abandonada, sin embargo, no han podido localizar a los ladrones.

Es por eso que ONG Red Solidaria La Plata, junto la madre desesperada por recuperar lo poco que le quedaba de su hija, inició una campaña en redes sociales con el hashtag #laplataconluli, que en los últimos días ha sido compartida cientos de veces por los residentes del área.

“Lo único que pido es que me devuelvan el chip o el teléfono para recuperar esas imágenes… esto es una patada al corazón, nosotros venimos de un dolor inmenso por lo que paso, les pido a los ladrones que no me quiten para siempre las ultimas fotos y videos de mi hija”, expresó Dolores.