Tiroteo en tranvía de Utrecht, Holanda deja varios heridos

(NOTICIAS YA).- Varias personas resultaron heridas luego de un tiroteo en un tranvía en la ciudad holandesa de Utrecht, confirmaron las autoridades.

Las autoridades holandesas están considerando “un posible motivo terrorista” para el tiroteo, que tuvo lugar en la Plaza 24 de octubre a las 10:45 a.m. (5:45 a.m ET) el lunes, dijo la policía de Utrecht en Twitter.

“No podemos descartar motivos terroristas”, escribió el Coordinador Nacional de Seguridad y Contraterrorismo de Holanda, PJ Aalbersberg. “El equipo de crisis está activado”.

En un tuit, los funcionarios dicen que están buscando a un hombre nacido en Turquía de 37 años llamado Gokman Tanis. El tuit, que está acompañado por una imagen de lo que parece ser una cámara de CCTV a bordo del tranvía, agrega: “No te acerques”.

La foto publicada por la policía tiene un sello de tiempo a las 10:41, aproximadamente cuatro minutos antes de que se produjera el incidente en el tranvía.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Tres helicópteros de rescate han sido enviados a la escena, que desde entonces ha sido acordonado, para “monitorear” la situación, dijo Lanshage. El primer ministro Mark Rutte le dijo a RTL, afiliada de CNN, que estaba “muy preocupado” por el incidente.

El incidente ocurrió en un tranvía o cerca de uno, según Joost Lanshage, portavoz de la policía en el centro de Holanda. La policía local confirmó en Twitter que el incidente tuvo lugar en la Plaza 24 de octubre, que ha sido cerrada.

El tiroteo, del cual se informó a las 10:45 a.m. (5:45 a.m ET), ya terminó, sin embargo, la operación policial continúa, agregó Lanshage.

Personal de emergencia se encuentra en la escena y se cree que al menos una persona murió.

Con información de CNN en Español.