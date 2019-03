Denver podría eliminar el impuesto sobre productos de higiene femenina

(NOTICIAS YA).-En su próxima reunión, el concejo municipal de la ciudad de Denver espera poder eliminar el impuesto agregado a los productos de higiene femenina como tampones y toallas entre otros.

Actualmente se aplica un impuesto de 4.31 % por ciento a estos productos, algo que para los que apoyan esta iniciativa es injusto ya que según ellos la menstruación no es una decisión que se toma sino una función fisiológica.

De aceptarse esta propuesta, Denver se uniría a otros 16 estados como Nevada y la capital Washington D.C. en no cobrar este gravamen. Sin embargo, este se seguiría cobrando por el estado de Colorado.

Algunas personas, dicen que no es justo que un producto como Rogaine, que es utilizado por hombres para la caída del cabello y que no es un artículo de primera necesidad sea libre de impuestos y los productos femeninos no.

Esta noticia sigue en desarrollo.

