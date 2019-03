Pediatra recibe sentencia de 79 años por abusar de sus pacientes

(NOTICIAS YA).- Un expediatra de Pennsylvania morirá en prisión tras recibir una sentencia de entre 79 y 158 años tras las rejas por abusar sexualmente de 31 niños, en su mayoría pacientes.

De acuerdo con Associated Press, el doctor Johnnie Barto recibió sentencia por decenas de cargos criminales, entre ellos agresión indecente agravada y poner en peligro a niños.

La fiscalía asegura que el sujeto de 71 años pasó décadas abusando de menores en su consultorio pediátrico y hospitales locales, e incluso aseguraron que eligió la pediatría por el fácil acceso a sus víctimas.

El originario de Johnstown solía abusar principalmente de niñas preadolescentes, pero al menos una de sus víctimas era un(a) bebé.

“Estoy de luto por la niña que debí haber sido, por la niñez que debí haber tenido. Estoy de luto por todos los niños a los que lastimaste”, expresó Erika Brosig en la audiencia.

Brosig fue abusada por Barto a los 13 años, y fue una de 19 personas que ofrecieron sus testimonios este lunes, tanto en persona como a través de la fiscalía. Otra de ellas fue Linda Barto, esposa del acusado.

“Me ha mentido acerca de todo a lo largo de los 52 años desde que lo conozco. Pasó toda su siniestra vida mintiendo y escondiéndose para poder seguir con sus abusos sin interrupciones”, denunció la mujer, quien dijo sentir dolor por las víctimas.

Cabe destacar que el médico ya se había presentado ante el Consejo de Medicina de Pennsylvania en 2000, cuando enfrentó cargos administrativos por abusar de dos niñas en la década de los 90.

Las autoridades, sin embargo, desestimaron el caso y le permitieron seguir ejerciendo su profesión, asegurando que las acusaciones eran “incongruentes con su reputación”.

Además de ser un pediatra muy querido en su comunidad, Barto también formaba parte de la junta educativa local, y la comunidad se negó a creer que fuese un pedófilo.

Barto dijo a las autoridades tras ser exonerado que se sentía “invencible”. Tras la decisión continuó con sus abusos, y violó a por lo menos 12 pacientes más antes de ser arrestado en enero de 2018.

“El doctor Barto utilizó su posición de autoridad como pediatra, el doctor en el que las familias confiaban para tratar y curar a sus hijos, para alimentar sus propios deseos enfermos”, describió el fiscal general Josh Shapiro tras la sentencia.

En diciembre pasado, el médico se declaró culpable de abusar de dos miembros de su familia y no disputó los cargos referentes a sus pacientes, rehusándose a admitir su culpabilidad pero aceptando su castigo.

Barto no se disculpó por sus acciones y no realizó declaraciones tras recibir la sentencia, la cual no apelará, de acuerdo con su abogado, David Weaver.