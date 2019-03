Cineasta aseguró que hay rivalidad entre los príncipes William y Harry

(NOTICIAS YA).- En medio de los reportes sobre la tensión entre las duquesas Meghan Markle y Kate Middleton, las disputas dentro de la familia real continúan, pues en esta ocasión el cineasta real Nick Bullen, asegura que el verdadero problema está entre el príncipe Harry y el príncipe William.

LEE: Meghan Markle fue secuestrada como entrenamiento para la realeza

Bullen, se encuentra detrás del sitio de internet TrueRoyalty.tv, un servicio de transmisión en línea a través de Comcast, en donde se presentan programas y entrevistas que giran en torno a la familia real británica.

Durante una entrevista en la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, Bullen, quien se encontraba promoviendo su nuevo programa de entrevistas “Royal View”, mencionó que en uno de los episodios, una fuente cercana asegura que los hermanos están peleados.

“Hay una historia mucho más sexy que tener a dos duquesas en guerra […] en realidad son William y Harry los que han tenido un desacuerdo”, aseguró Bullen de acuerdo a Fox News, añadiendo que “todos los hermanos tienen riñas. Todas las familias tienen riñas. Y por el momento, la suya se está haciendo pública”.

LEE: La realeza británica no quiso conocer a Trump

Aparentemente en el episodio titulado “Royals on the Rocks” (Realeza en las Rocas), la fuente a la que Bullen hizo referencia en su entrevista, fue identificada como Katie Nicholl, una corresponsal real de Vanity Fair y de The Mail on Sunday. Aunque cabe señalar que ni Nicholl, ni Bullen describen la naturaleza exacta del supuesto conflicto entre ambos príncipes.

“Estos son dos chicos perdieron a su madre [la fallecida princesa Diana] a una muy corta edad”, dijo Bullen. “El cuento de hadas es que están más cerca que nunca y que se necesitan el uno al otro […] probablemente es cierto, pero también lo es que son dos hombres adultos en sus 30’s, comenzando sus propias familias, con diferentes esposas, mudándose a diferentes partes del país, con distintas responsabilidades”.

LEE: Esta es la enfermedad que sufre Kate Middleton en cada embarazo

Es importante destacar que en el programa, Katie Nicholl asegura que ambos príncipes aún se hablan y que comparten un lazo inquebrantable como hermanos. “Son las únicas dos personas en la Tierra que se pueden identificar con lo que han pasado y lo que han sentido”, agregó la corresponsal, haciendo énfasis en el hecho de que como todos, pueden tener ciertas riñas.

Los rumores sobre la tensión entre los Sussexes y los Cambridges comenzaron en noviembre del año pasado, luego de que el Palacio de Kensington anunció que el príncipe Harry y la duquesa Meghan Markle, se mudarían a la casa de campo de Frogmore en Windsor, con el objetivo de prepararse para la llegada de su primer hijo.

“A los locos de Twitter no les gustará esto, pero es claro que Meghan es considerada como difícil y demandante por algunos miembros de la familia y del personal”, aseguró Richard Palmer, experto en la realeza para el Daily Express.

Los hermanos reales separaron sus hogares oficialmente la semana pasada, luego de hacer una aparición pública juntos, en compañía de sus esposas. Y en una declaración por parte del Palacio de Buckingham y Kensington, se aseguró que se trata de “un movimiento planeado con anticipación” y se negó que esto tuviera algo que ver con los rumores.