Este aceite previene problemas del corazón mejor de lo que se creía

(NOTICIAS YA).-El derivado del aceite de pescado podría beneficiar la salud del corazón, sugiere un nuevo estudio publicado el lunes en el Journal of the American College of Cardiology.

De acuerdo con información de CNN, los nuevos números sugieren que un derivado de aceite de pescado purificado, un medicamento recetado llamado Vascepa, es más eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares de lo que se pensaba.

Este medicamento disminuyó la tasa de estos eventos en pacientes de alto riesgo, incluidos accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y muertes por causas cardiovasculares, en un 30% en comparación con el placebo.

Esto es mejor de lo que se pensaba anteriormente porque los autores del estudio tuvieron en cuenta no solo los primeros eventos cardiovasculares como antes, sino también el segundo, el tercero, el cuarto evento, etc.

Los primeros resultados fueron anunciados por la farmacéutica irlandesa Amarin Pharma en septiembre y luego en un estudio publicado en noviembre en el New England Journal of Medicine.

“Al observar solo los primeros eventos, subestimamos el verdadero beneficio subyacente del tratamiento ofrecido”, dijo en un comunicado el autor del estudio, el Dr. Deepak L. Bhatt.

“Con este medicamento, no solo estamos previniendo el primer ataque cardíaco, sino también el segundo accidente cerebrovascular y tal vez el tercer evento fatal”, en un comunicado el autor del estudio, el Dr. Deepak L. Bhatt, director ejecutivo de programas cardiovasculares intervencionistas del Hospital Brigham and Women’s y profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.

Vascepa es un medicamento recetado derivado de un solo ácido graso omega-3 aislado de los peces.

Los pacientes del estudio recibieron cuatro gramos por día, lo que Bhatt describió como el equivalente aproximado a comer más de 20 porciones de pescado por semana, según el comunicado del lunes.

Sin embargo, comer esa cantidad de pescado también agregaría grasas saturadas y otros ingredientes a la dieta, de acuerdo con la declaración.

El nuevo estudio describe el medicamento como “bien tolerado, sin diferencias significativas en las tasas de eventos adversos graves versus placebo”. Pero aún quedan preguntas adicionales sobre cómo funciona realmente el medicamento.

Los expertos dicen que no está claro si el medicamento previene los eventos cardiovasculares actuando directamente sobre los triglicéridos o si son un marcador de algún otro proceso en nuestro cuerpo. O tal vez alguna combinación de los dos.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses mayores de 20 años tienen niveles elevados de triglicéridos.

Los triglicéridos altos se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en combinación con un HDL bajo y un LDL alto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La agencia dice que las opciones de estilo de vida, que incluyen ejercicio, pérdida de peso, dieta y dejar de fumar, pueden ayudar a disminuir los triglicéridos.

Cabe recordar que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los EE. UU., lo que ocasiona la muerte de más de 600,000 por año.