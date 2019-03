Lugar vacío, el reencuentro entre asesinos y familiares de las víctimas

(NOTICIAS YA).- Familias, víctimas de la violencia en Colombia, abren las puertas de su casas para reunirse con quienes asesinaron y desaparecieron a sus seres queridos.

El motivo del encuentro es la oportunidad para que los victimarios soliciten el perdón por sus crímenes, mientras que los familiares dan a conocer las consecuencias de los delitos de esa humanidad. Además, cuentan de qué manera la desaparición forzada y el homicidio destruyen no sólo una vida sino familias y comunidades enteras por medio de fotografías.

Con esta serie de fotografía documental se pretende ofrecer un testimonio donde el perdón, la reconciliación y la esperanza de No Repetición se presentan no como una lejana expectativa sino como un proceso viable y urgente para concluir con el círculo de la violencia que sigue sustentando tragedias que no deben repetirse.