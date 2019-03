Madre de inmigrante que murió en El Paso exige aclarar la verdad

(NOTICIAS YA).- Un inmigrante mexicano fallece mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza en El Paso.

Ahora sus familiares en Ciudad Juárez buscan repatriar su cuerpo y exigen aclarar la verdad de su muerte.

Rene Pablo Pérez Gordillo, de 40 años, cruzó ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Una vez en territorio norteamericano fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza pero ya en el Centro de Detención se sintió mal y fue trasladado a recibir atención médica en donde finalmente falleció, el dictamen oficial indica que murió por complicaciones relacionadas con el virus de influenza aunque su familia no cree en esa versión.

“Le han de ver pegado más que bien a mi hijo y como iba lastimado de la costilla pues ahí me lo empeoraron porque hablamos con un familiar y dice que le dijeron que él iba grave de aquí digo no pudo haber ido grave, grave no porque si estaba bien estaba consiente”, Martha Gordilla, madre de migrante muerto.

En una humilde vivienda del sur de Ciudad Juárez los familiares pusieron un altar en espera de los trámites para repatriar el cadáver pero ahora se topan con los gatos de traslado que la familia no puede pagar y piden apoyo de la comunidad fronteriza.

En 5 minutos, más de 400 inmigrantes intentaron cruzar a Texas

“Pues yo les pido que nos apoyen que nos ayuden para que él llegue lo más pronto posible aquí a nuestro hogar y darle cristiana sepultura y pues ya como haya pasado las cosas no quiero investigar porque al último en que nos puede ayudar porque ya no va a regresar, él ya falleció ya está muerto.”

Y ante el dolor de perder a su hijo la madre de Rene Pablo dice que este es un trágico caso de lo que sufren los indocumentados en busca de una mejor forma de vida en Estados Unidos.

“Ya usted sabe yo lo único que hago el chillar pues que mas hago, yo que más quisiera.”

La familia Pérez Gordillo ha puesto una cuenta para recibir donativos ya que son originarios de Veracruz pero desde hace años viven en una de las zonas más marginadas de Juárez y con el salario de los familiares no les alcanza para pagar el traslado a México y los servicios funerarios.

Si usted desea apoyar a esta familia en los gastos fúnebres, puede hacerlo realizando un donativo en el banco Scotiabank de México en la cuenta 5579-2090-9048-9433.

Noticia original:

Identifican al inmigrante mexicano que murió en un hospital de Texas

Luis Escalera