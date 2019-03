VIDEO: Lanzan avance de película que unirá a Brad Pitt y DiCaprio

(NOTICIAS YA).- Una de las películas más esperadas del 2019 ya presentó su primer avance y ha generado expectativas aun mayores.

Se trata de “Once Upon a Time… In Hollywood”, la novena cinta del legendario Quentin Tarantino y un proyecto que unirá a dos de los galanes más populares del cine moderno, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

LEE: Todas las películas de Disney estarán disponibles en su nuevo servicio

DiCaprio participa como el actor Rick Dalton, mientras que Pitt lleva el papel de Cliff Booth, su doble de acción. La cinta sigue a ambos personajes en su búsqueda por triunfar en el Hollywood de finales de los años 60 y principios de los 70.

El esperado estreno situará esta búsqueda de éxito en el marco de los crímenes que cometieron los seguidores de Charles Manson y que sacudieron al país, particularmente el asesinato de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada al momento del crimen.

LEE: Angelina Jolie dice que Brad Pitt no le da suficiente dinero

Tate, quien estaba casada con el polémico cineasta Roman Polanski, será encarnada en esta película por la actriz australiana Margot Robbie, nominada al Óscar que pronto dará vida también a la muñeca “Barbie” en cine.

Además de Pitt, DiCaprio y Robbie, completan el elenco Al Pacino y Dakota Fanning. Se trata también de la última cinta en la que aparece el actor Luke Perry, quien falleció este mes a causa de un derrame cerebral.

VIDEO: Disney congela de emoción a los fanáticos con avance de Frozen 2

“Once Upon a Time… In Hollywood” es la primera película de Tarantino (“Pulp Fiction”, “Kill Bill”, “Django Unchained”) que no está asociada con el productor Harvey Weinstein, acusado en años recientes de decenas de crímenes sexuales, incluyendo violación.

La esperada cinta llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 26 de julio de 2019.