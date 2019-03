Con dos cuchillos amenazó a su novia y hoy está en la cárcel

(NOTICIAS YA).- Un acto de celos llevó a un hombre a amenazar a su pareja con dos cuchillos. Los hechos ocurrieron en la cuadra 2200 de la calle East Locust. Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a dos mujeres y al sospechoso quien le dijo a los oficiales que él y su novia tuvieron una discusión pero que todo estaba bien.

El oficial le pregunto a la mujer que si era cierto cuando una de ellas le dijo que el hombre identificado como Ricardo Medina Aquino había un cuchillo amenazando a la víctima.

Al escuchar esta información, los oficiales intentaron a detener a Aquino quien resistió al arresto.

Ricardo no estaba obedeciendo al oficial y le comenzó a gritar a la víctima diciendo que dijera que no era cierto que no usó los cuchillos.

La víctima le informó a los oficiales que ella recibió un mensaje de texto para prevenir una discusión, la victima intentó irse de la escena y fue cuando Aquino la agarró del cabello y la metió adentro de una residencia.

Ya que estaban adentro de la casa Ricardo fue a la cocina y sacó dos cuchillos y los apuntó a la víctima mientras gritando, ella salió y se encontró a dos personas arrimándose a la casa.

Es ahí cuando alertaron a las autoridades, la víctima en este caso no sufrió ninguna lesión

Aquino permanece en la cárcel del condado de Webb y enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal.