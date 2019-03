Ganan demanda contra la Policía de Orlando en caso de hija desaparecida

(NOTICIAS YA).- La familia de una joven desaparecida ganó la demanda contra la Policía de Orlando para obtener los documentos de la investigación del caso.

Jennifer Kesse tenía 24 años cuando desapareción sin dejar rastros en el 2006.

La policía indicó que el suceso pudo courrir entre las 10:00 a.m. del 23 de junio y las 8:00 a.m. del 24 de junio.

Mientras que su auto fue encontrado en el condominio Huntington on the Green, alrededor de una millla de distancia de su hogar cerca del Mall at Millenia.

La familia realizó la demanda el año pasado pidiéndole a la corte que permitiera que el investigador privado tuviera acceso a los registros del Departamento de la Policía de Orlando.

A lo que ellos argumentaron que esa información no era pública.

“No es nuestra práctica entregar archivos o notas de información de casos a nadie y creemos que esto podría poner en peligro esta investigación y establecer un precedente en la investigación futura”, dijo el exjefe de la policía de Orlando, John Mina, en enero de 2018, reportó WFTV.

