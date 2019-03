A una semana Nueva Zelanda honra víctimas con cadena humana

(NOTICIAS YA).- Nueva Zelanda se unió en un día nacional de reflexión este viernes para conmemorar una semana de los tiroteos masivos en dos mezquitas de Christchurch que mataron a 50 personas.

El llamado a la oración musulmana se transmitió en la televisión nacional a la 1:30 p.m. hora local, seguido de dos minutos de silencio para recordar a los que perdieron la vida en el ataque terrorista.

Casi al mismo tiempo que la primera vez que se reportó a la policía el ataque, Christchurch se detuvo por dos minutos. Cientos se levantaron, sus cabezas se inclinaron en la pared conmemorativa en el Jardín Botánico donde se han depositado flores durante toda la semana.

En Hagley Park, a pocos pasos de la mezquita de Al Noor, donde la mayoría de las personas murieron en el primer ataque, miles de personas asistieron a un servicio conmemorativo antes de las oraciones del viernes.

Hablando a los dolientes de la multitud, la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, dijo: “Nueva Zelanda se lamenta con ustedes”.

Al citar al profeta Mahoma, dijo: “Los creyentes en su mutua bondad, compasión y simpatía son como un cuerpo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo siente dolor”.

“Nueva Zelanda se lamenta con ustedes; somos uno”, dijo.

Este es el momento en que todos se unen en una cadena humana.

Mientras la comunidad musulmana se reunía para orar y llorar, cientos de no musulmanes se encontraban alrededor del perímetro del sitio en un gesto de solidaridad. El área fue tratada con la reverencia de una mezquita, con muchas mujeres, incluida la primera ministra, usando pañuelos en la cabeza como una señal de respeto.

Luego del momento de silencio, el Imam de la mezquita de Al Noor, Gamal Fouda, pronunció un sermón en el memorial de Christchurch, diciendo que “vio odio y rabia en los ojos del terrorista que mató y martirizó a cincuenta personas inocentes, hirió a 42, y rompió los corazones de millones en todo el mundo”.

Hablando directamente de los ataques, Fouda dijo que “la ideología malvada de la supremacía blanca no nos había impactado. Nos impactó con más fuerza. La cantidad de personas asesinadas no es común, pero la solidaridad en Nueva Zelanda es extraordinaria para las familias de las víctimas: sus seres queridos no murieron en vano”.

Fouda estaba pronunciando su sermón de viernes en la mezquita de Al Noor el viernes pasado cuando el pistolero comenzó su ataque.

“Este terrorista trató de dividir a nuestra nación con una ideología malvada, que ha separado al mundo, pero en cambio, hemos demostrado que Nueva Zelanda es inquebrantable y que el mundo puede ver en nosotros un ejemplo de amor y unidad. Estamos con el corazón roto, pero no estamos quebrados. Estamos vivos. Estamos juntos. Estamos decididos a no permitir que nadie nos divida”.

En toda la ciudad, 26 víctimas de los ataques de la mezquita serán enterradas en el cementerio Memorial Park el viernes, según un comunicado emitido por el Concejo Municipal de Christchurch.

El consejo dará a conocer sus nombres después de los entierros.

La policía de Nueva Zelandia anunció el jueves que se habían identificado las 50 víctimas del ataque. “Esto significa que todas las víctimas ahora pueden ser entregadas a sus familias”, dijo el comisionado de policía Mike Bush en un comunicado.

La policía dijo el jueves que las dos mezquitas objetivo del ataque del viernes pasado serán devueltas a la comunidad el sábado.

“Las mezquitas de Linwood Avenue y Deans Avenue se han restaurado y se entregarán a la comunidad el sábado. La comunidad hará un anuncio cuando comiencen las oraciones”, la Policía de Nueva Zelandia citó una declaración de la Policía de Canterbury a última hora del jueves.

Veintisiete personas heridas en los ataques del viernes pasado permanecen en el hospital, con cinco personas en estado crítico en cuidados intensivos, incluida una niña de cuatro años.

