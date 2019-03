Familias migrantes retornadas a Tijuana ya consideran quedarse

(NOTICIAS YA).- Cada vez son más las familias centroamericanas que llegan a la frontera buscando solicitud de asilo, pero muchas de ellas podrían ahora considerar quedarse a continuar su sueño americano, del lado mexicano.

Muchos del los migrantes que llegaron a la frontera para solicitar asilo esperan su proceso desde Tijuana; y aunque algunos ya tienen fecha de cita, no todos están contemplando asistir para no ser deportados a sus países.

LEE: Ante llegada de migrantes solicitando asilo, piden ayuda en albergues

Y es que ante el riesgo de que autoridades migratorias en Estados Unidos concluyan que su solicitud es rechazada, el paso a seguir sería la deportación a su país de origen, por lo que el quedarse en México parece una opción cada vez más atractiva.

“Yo no porque yo me voy a trabajar, porque yo no se si voy a conseguir un trabajo con mis hijos. Porque aunque me vaya a trabajar, no me doy abasto para cuidar a mis hijos”, comentó Lupita, una migrante centroamericana.

LEE: Detienen a 22 inmigrantes ocultos en camioneta tras cruzar la frontera

Y en la misma situación se encuentran 13 familias que en los últimos 15 días han sido retornadas a Tijuana para continuar su espera de solicitud de asilo político.

Sin embargo, quienes ya esperan la resolución de su proceso, no tienen asegurado la aprobación del asilo, por lo que podrían comenzar las deportaciones a sus países de origen.