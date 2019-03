Lakewood pondrá regulaciones a negocios de cigarrillos electrónicos

(NOTICIAS YA).-Se trata de un programa con el cual la ciudad de Lakewood, busca disminuir y controlar el consumo de cigarrillos electrónicos o e-cigarettes entre los jóvenes, esto mediante el requerimiento de licencias para los establecimientos que venden estos productos.

Se espera que para el final del mes de marzo, la mayoría de estos negocios cuenten con la licencia que tendrá un costo de $300 dólares. Adicionalmente, las autoridades realizarán inspecciones anuales que de acuerdo con las autoridades empezarán en la temporada de verano de este año además de inspecciones con agentes encubiertos del Departamento de Policía de Lakewood.

La ciudad de Lakewood también tiene como meta concientizar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de los cigarrillos electrónicos para principios del año 2020.

“Creo que es normal que los chicos no vean el daño que puede causar, porque no lo sienten en el momento y no entienden el daño que esto puede causar a futuro”, dijo Margy Greer, secretaria de la ciudad de Lakewood.