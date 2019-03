Sufre cada que su hijo llega en un vehículo de la Patrulla Fronteriza

(NOTICIAS YA).- Una madre indocumentada en El Paso, vive angustiada ante la posibilidad de ser deportada. Lo peor de todo es que ella y su esposo inculcaron a sus hijos el amor por defender este país, y ahora uno de ellos es miembro de una agencia del gobierno federal.

La responsabilidad de un agente de la Patrulla Fronteriza es hacer cumplir las leyes del país al detener a personas que se encuentran sin documentos migratorios en suelo norteamericano, pero, ¿qué pasa cuando esa persona a la que el oficial podría detener, es su propia madre?

Jackeline y Oscar son un matrimonio amoroso, solido, que desde hace más de 20 años, ha logrado sacar adelante a cinco hijos.

Fue en 1993 cuando ella decidió cruzar a la ciudad de El Paso, Texas con visa de turista para seguir a su esposo quien en ese entonces fue beneficiado por la amnistía.

Lo que no imaginaba esta pareja, es que al vencer dicha visa, la pesadilla del fantasma de la deportación iniciaría.

“Entonces yo decía ya tenemos nuestra casa pagada, nuestros hijos acá, todos ciudadanos, mi esposo, entonces optamos, me vine por el río, fue un día de Acción de Gracias y pues ya o sea, trate de tramitar la visa, ya no pude, me pase por el río y pues aquí he estado 25 años”.

El orgullo más grande de cualquier padre, es ver los sueños de sus hijos realizados, en el caso de Jackeline, fue una noticia poco agridulce cuando uno de sus hijos mayores le dijo que sería agente de la Patrulla Fronteriza.

El sentía sentimientos encontrados que sería bien duro, algún familiar o ver a alguien cruzando.

Y a pesar del inevitable miedo que esta profesión representa para la familia, tanto ella como su esposo apoyaron a su hijo.

Oscar asegura que la situación que vive su familia no es nada sencilla, “ha sido un poco difícil por la razón que no hemos disfrutado unas vacaciones en familia”.

Lamentablemente la alegría de ver a sus hijos mayores realizados se opaca con la angustia de pensar que algún día sea deportada y no poderle dar a su pequeña de ocho años y su niño de 12, una imagen y apoyo materno de tiempo completo.